Près d'une trentaine de cas de COVID-19 à la scierie de PFR à Girardville

La direction régionale de santé publique confirme dans ses données de jeudi qu’un milieu de travail du secteur forestier situé dans le réseau local de services (RLS) de Maria-Chapdelaine est le théâtre d’une éclosion de COVID-19, avec 21 cas déclarés en date de mercredi à 16 h.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) ne précise jamais les noms des lieux où des éclosions sont en cours. La direction de Produits forestiers Résolu (PFR) a cependant confirmé que sa scierie de Girardville a été fermée en milieu de semaine en raison de nombreux cas de coronavirus parmi les employés.

Tous les travailleurs devaient se soumettre à un test de dépistage cette semaine, même s’ils sont asymptomatiques. Selon l'entreprise, tous les tests auront été faits en fin de journée jeudi.

Questionné par Radio-Canada jeudi, le président du Syndicat des travailleurs de la scierie de Girardville, Adam Ménard, a fait savoir qu’il s’explique mal comment la COVID-19 a pu se propager aussi rapidement entre les murs de la scierie.

Lui-même atteint, le président du syndicat a confirmé qu'en date de jeudi 28 personnes sur les 120 travailleurs avaient reçu un diagnostic positif et que la production est suspendue pour une période indéterminée.

Nous autres, on ne cherche pas à savoir c’est qui le coupable, qui a amené ça à l’usine. Présentement, ce qu’on cherche, c’est des solutions. Est-ce qu’il y a des méthodes correctives qu’on peut ajouter pour redécoller l’usine? Nous, ce qu’on veut, c’est redécoller l’usine le plus rapidement possible , dit Adam Ménard.

Avec Gilles Munger