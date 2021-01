Poursuite réglée pour un ancien gendarme impliqué dans la mort de Dziekanski

En 2019, Kwesi Millington a poursuivi les gouvernements fédéral et provincial, alléguant la négligence et la conduite de la GRCGendarmerie royale du Canada qui ont entraîné, sur sa personne, blessures et dommages corporels, y compris le syndrome de stress post-traumatique, la dépression et l'anxiété.

Son avocat, Sebastien Anderson, n'a pas discuté des détails du règlement de son client, émettant seulement que dans le cadre de celui-ci, la GRCGendarmerie royale du Canada a fourni à M. Millington une lettre à l'appui d'une demande de pardon.

Je suis sûr qu'il [M. Millington] n'est pas content, mais il est soulagé que ce chapitre de sa vie soit arrivé à sa fin , a déclaré Sebastien Anderson.

Une mort au Taser qui a fait couler beaucoup d’encre

En 2007, Robert Dziekanski, qui ne parlait pas anglais, déménageait au Canada pour vivre avec sa mère lorsqu'il est arrivé à l'aéroport international de Vancouver. L’homme de 40 ans a passé des heures à la douane. Il est devenu agité et des agents de la GRC lui ont administré plusieurs décharges de pistolet électrique. Il en est décédé.

Les quatre gendarmes qui sont intervenus ont été accusés de parjure à la suite de l'enquête sur la mort de Robert Dziekanski.

L'immigrant polonais Robert Dziekanski photographié à l'aéroport international de Vancouver avant d'être confronté par des agents de la GRC. Photo : La Presse canadienne

Des peines remises en question

Cependant, Sebastien Anderston met en lumière les différents traitements qui ont été réservés aux quatre agents. Les deux hommes blancs accusés de parjure dans l'affaire ont été acquittés, tandis que Kwesi Millington et Monty Robinson, tous deux de couleur, ont été condamnés.

Les deux agents ont été reconnus coupables en Cour suprême de la Colombie-Britannique de collusion pour inventer un témoignage à l'enquête du juge Thomas Braidwood sur la mort de Robert Dziekanski.

Kwesi Millington a été condamné à 30 mois de prison. Il a depuis été libéré.

Une expérience traumatisante

C'était très traumatisant, en fait , a déclaré son avocat.

Pendant une grande partie de sa peine, il a été détenu en isolement et n'a eu aucun contact avec sa famille ou toute autre personne en dehors de l'établissement. Seabastien Anderson, avocat de Kwesi Millington

Selon ce dernier, aucune bonne raison n'a été donnée pour l'ordre d'isolement. C'était quelque chose qui était totalement inutile dans les circonstances.

Dans sa poursuite, M. Millington a allégué que la GRCGendarmerie royale du Canada l'avait diffamé à plusieurs reprises publiquement, alors que ses actions durant les faits du 14 octobre 2007 avec Robert Dziekanski se sont révélées conformes à la formation qu'il avait reçue.

CBC/Radio-Canada a contacté les bureaux du procureur général et du solliciteur général de la Colombie-Britannique pour obtenir un commentaire sur le règlement, ainsi que le bureau du procureur général fédéral. Aucun n'a fourni de commentaire au moment de rédiger cet article.

L’avocat de Kwesi Millington a confié que son client a suivi des cours d'entraîneur à la résilience afin d’aider les autres personnes confrontées à des situations traumatisantes.

Avec les informations de Rafferty Baker