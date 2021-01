Les communautés francophones demandent plus de représentativité à Radio-Canada

La Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada (FCFA) devrait s’adresser lundi au comité chargé d’évaluer le renouvellement des droits de diffusion de Radio-Canada et de CBC.

Son président, Jean Johnson, demande au diffuseur public plus de représentativité des communautés francophones du pays au sein du diffuseur public.

On veut plus de contenu, 15 %, on demande que nos communautés puissent se reconnaître dans les grands programmes comme Midi info ou le Téléjournal , explique-t-il.

Pour arriver à mieux représenter la francophonie canadienne, la FCFAFédération des communautés francophones et acadienne va proposer à Radio-Canada d’établir un autre centre hors du Québec.

L’objectif, selon lui, est de coordonner et produire du contenu qui met en valeur les communautés francophones hors Québec pour les envoyer dans le réseau .

M. Johnson affirme qu'il s'agit d'une opportunité pour Radio-Canada de remplir son mandat de renforcer la francophonie canadienne avec l’établissement d’un tel centre.

On entend Mme Joly et M. Trudeau parler de solidifier la langue française partout au Canada et au Québec et Radio-Canada peut remplir cette mission , croit-il.

Le président de la FCFAFédération des communautés francophones et acadienne ne compte pas s’opposer au renouvellement des licences de diffusion de CBC/Radio-Canada, mais propose de soutenir ce renouvellement en demandant au diffuseur public de s’engager à mettre en place un nouveau centre pour les francophones hors Québec.

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario devrait quant à elle s’adresser au CRTCConseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes plus tard au cours de la semaine prochaine.

Les consultations à propos du renouvellement des licences de CBC/Radio-Canada se poursuivront jusqu'au 27 janvier. Il sera possible de suivre l'audience sur le site web du CRTCConseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes  (Nouvelle fenêtre) .

Radio-Canada ne se soucie pas des francophones hors Québec

Interrogé au micro d’Éric Robitaille jeudi, l’éditorialiste Réjean Grenier brosse un portrait critique du traitement des communautés francophones hors du Québec.

Selon lui, Radio-Canada ne se soucie pas des francophones hors Québec .

Réjean Grenier croit que Radio-Canada ne se soucie pas des francophones en milieu minoritaire. Photo : Travis Gagnon

Il explique que le réseau d’informations est centré sur Montréal et que les communautés hors Québec ont rarement une place dans les bulletins de nouvelles et les émissions .

Pour y remédier, M. Grenier demande que le diffuseur public mette plus d’accent sur ses stations régionales pour produire de la nouvelle.

Il faut que Radio-Canada se fie sur ses stations régionales, parce qu’elles existent, et que ces postes locaux alimentent le réseau , explique-t-il.

Cette affirmation est cependant contredite par Éric Robitaille, qui soutient que les contenus du Nord de l’Ontario se rendent régulièrement dans les bulletins nationaux .

L’animateur souligne que le réseau anglophone et ses stations régionales présentent régulièrement du contenu provenant des stations locales.