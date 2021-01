Après, une nouvelle série mettant en vedette Karine Vanasse

Karine Vanasse sera la tête d’affiche de la nouvelle série Après, produite par Anne Boyer et Michel D’Astous, que l’on connaît entre autres pour L’heure bleue et Yamaska. ICI Radio-Canada Télé en a fait l’annonce jeudi matin.

La nouvelle série dramatique, signée par François Pagé et réalisée par Louis Choquette (Mirador, Le gentleman), propose une imposante brochette d’actrices et d’acteurs bien connus de la télévision et du théâtre québécois; David Boutin, Madeleine Péloquin, Anglesh Major, Kathleen Fortin, Marc Béland, Alexandre Goyette, Henri Chassé et Gaston Lepage font partie de la distribution.

« Après est une histoire de courage et de résilience dont l’action se déroule dans une petite communauté des Laurentides où, à la suite d’un drame, rien ne sera plus comme avant », peut-on lire dans le communiqué émis par ICI Radio-Canada Télé.

Les six épisodes de cette nouvelle émission seront tournés dès le 18 janvier. La série pourra être écoutée dans un premier temps sur ICI Tou.tv Extra au printemps prochain.