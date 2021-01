Nouvelle éclosion à l'Hôpital Pierre-Janet

L’ensemble des 12 patients de l’unité ont contracté le virus. Les usagers se portent bien et sont toujours présents dans l’unité touchée qui est maintenant une zone chaude , indique le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais par voie de communiqué.

La COVID-19 frappe également 18 travailleurs de l’établissement spécialisé en santé mentale.

La situation est bien prise en charge notamment par la présence des équipes en contrôle et prévention des infections , soutient le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux par écrit.

Un dépistage élargi volontaire des employés est en cours, ce qui devrait permettre de mettre en lumière la situation épidémiologique de l’établissement de santé.

Les mesures préventives ont été intensifiées et lorsque possible, le télétravail est accentué, peut-on lire.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais prend très au sérieux cette éclosion comme toutes les éclosions de la Covid-19 dans la région et assure tout son support aux équipes de l’Hôpital Pierre-Janet.

Voici les actions mises en place :

- Cellule de crise qui se rencontre quotidiennement pour suivre l’évolution de la situation;

- Gestionnaire en place pour assurer une bonne prise en charge de l’unité touchée;

- Mise à contribution de plusieurs acteurs du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux afin de soutenir les équipes en place, assurer les soins aux patients et assurer une bonne prise en charge de l’éclosion;

- Mise en place dès le début de l’éclosion des installations nécessaires pour protéger les employés et la clientèle de l’hôpital (zonage et mesures additionnelles en prévention et contrôle des infections).

Source : CISSS de l’Outaouais.