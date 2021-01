La série animée Wolf Joe met l’accent sur la culture autochtone anichinabée

La nouvelle série d’animation Wolf Joe met en vedette un Anichinabé et incorpore des enseignements autochtones pour les jeunes téléspectateurs.

La série d’animation a été conçue par Alexander Bar en collaboration avec plusieurs compagnies de productions à Winnipeg, soit Media Rendezvous, Amberwood Entertainment et Turtle Lodge, un centre éducationnel anichinabé dans la Première Nation de Sagkeeng, au Manitoba.

Le membre et résident de la Première Nation Gitxsan en Colombie-Britannique, Brett Huson, fait la voix du chef Madwe dans l’émission Wolf Joe.

Après avoir regardé les premiers épisodes en ligne ce week-end, M. Huson raconte que ses enfants âgés de 7 et 10 ans sont contents de voir des gens qui leur ressemblent .

Brett Huson a regardé des épisodes de la série avec ses enfants. Il dit que l'émission aidera à briser les stéréotypes que les non-Autochtones ont sur les peuples autochtones. Photo : Brett Huson

Les producteurs de la série ont travaillé avec l'aîné et le gardien du savoir de Turtle Lodge, Dave Courchene fils, pour s'assurer que le scénario et la direction de la série correspondent aux enseignements traditionnels anichinabés.

Ce sont de bons enseignements sincères qui viennent de personnes qui ont été élevées dans la culture , dit M. Huson, qui est également auteur de livres pour enfants.

Des rôles réalistes

Une membre de la Première Nation crie de Norway House, Joy Keeper, a trois petits-enfants. Elle est la voix du personnage Kokum. Selon elle, son personnage représente bien le rôle d’une grand-mère dans les communautés autochtones.

S’il y a quelque chose dans la communauté, elle doit s’en occuper. Elle s’occupe de tout le monde. Elle fait de la nourriture et sort du four le pain bannock [un pain traditionnel autochtone] , souligne Joy Keeper.

Un des producteurs de Media Rendezvous, Charles Clément, espère que l’émission inspirera les jeunes de partout dans le monde, en particulier les Autochtones.

L’émission est à propos de Joe, un garçon autochtone de la Première Nation de Turtle Bay. Joe et ses amis surmontent tous les défis quotidiens de la vie que les petits enfants et les plus âgés comme nous doivent surmonter chaque jour , explique Charles Clément.

Jusqu’à maintenant, 46 épisodes de 11 minutes ont été produits. La série d’animation est diffusée à Radio-Canada, à TVOKids, à Knowledge Network et sur YouTube.

Selon les informations de Lenard Monkman