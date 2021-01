Fenêtre sur les arts : parcours ludique, balados et humour

Le balado Les pires moments de l'histoire

Charles Beauchesne raconte les moments les plus disgracieux de l'histoire. Photo : Radio-Canada

La troisième saison du balado Les pires moments de l’histoire est enfin en ligne! L’humoriste Charles Beauchesne nous raconte de façon imagée les conquêtes de l’empereur mongol Gengis Khan, les histoires d’amour tragiques du roi Henri VII,I ainsi que les horreurs de l’inquisition espagnole.

Pour la première fois, une page de l’histoire québécoise est abordée dans un épisode de la série consacré aux allumettières de l’Outaouais. Les cinq épisodes truffés de détails intéressants et de « détails dark » sont à consommer sans modération sur l’application OHDio de Radio-Canada et sur le site d'ICI Première.

Jean-François Blanchet

Sans murs ni billets

L'oeuvre «Les divinités spectaculaires» de Zïlon, lors de son inauguration au Diamant, en novembre 2019 Photo : Radio-Canada / Hans Campbell

Il ne reste que quelques jours pour découvrir Sans murs ni billets. C'est un parcours extérieur qui a été mis en place avant les Fêtes par six organismes culturels dédiés aux arts vivants. Il y a donc six stations découvertes.

À La Bordée, on peut découvrir la murale Foule. La Maison pour la Danse, elle, propose des tableaux de Phelipe Sodevila. L'organisme Recto Verso présente une série de vidéos, tandis qu'au Diamant, on retrouve l'œuvre murale de l'artiste Zïlon. Il y a aussi une illustration de Paul Bordeleau à la Maison de la littérature. Et enfin, au Grand Théâtre, on nous offre une pause symphonique au pied de l'arbre illuminé. C'est là qu'on peut entendre un extrait de l'œuvre Shéhérazade, de Rymsky Korsakov, interprété par l’ OSQOrchestre symphonique de Québec .

C'est une balade qu'on peut faire de jour comme de soir, mais le soir — avant 20 h, couvre-feu oblige! —, ça prend une autre dimension avec les éclairages. Sans murs ni billets, c'est gratuit et c'est jusqu'au 18 janvier!

Claudia Genel

P.-A. Méthot à ComédiHa!

Le gala ComédiHa! de P.-A. Méthot. Photo : ComediHa! inc. / Andre-Olivier Lyra

Un festival d'humour en janvier 2021, ça se prend drôlement bien! Une centaine d'artistes participent à la première édition numérique du ComediHa! Fest-Québec, qui a bien commencé le 14 janvier avec un gala animé par P.-A. Méthot.

Cinq autres galas sont à venir. Ils seront animés respectivement par Cathy Gauthier, Fabien Cloutier, Bleu Jeans Bleu, Jean-Michel Anctil, en duo avec Véronique Claveau, et Rachid Badouri. Ces spectacles payants sont offerts au coût de 24,99 $ chacun par l'entremise de la plateforme comediHa.tv.

Aussi, la nouvelle salle du ComédiHa Club à Québec sera inaugurée le 21 janvier à la Pyramide. L'humoriste P.-A. Méthot et ses invités offriront pour l'occasion un spectacle gratuit. Le 28 janvier, le festival se terminera par un Show Mystère animé par un humoriste chouchou des Québécois... On bien hâte de le découvrir!

Valérie Cloutier

La série française Lupin

Omar Sy dans la série « Lupin » sur Netflix Photo : Netflix/Emmanuel Guimier

Depuis vendredi dernier, la série Lupin est disponible sur la plateforme Netflix et ravira assurément les cinéphiles, mais aussi ceux qui voudront tout simplement se divertir pendant ce confinement.

L’acteur principal Omar Sy, que l’on connaît pour son rôle dans le film français Les Intouchables, revient cette fois-ci dans une formule réinventée des aventures d’Arsène Lupin, une œuvre française créée en 1905!

L’histoire se déroule à Paris. Le personnage principal, Assane Diop, est un agent d’entretien dans un musée et il orchestre le vol d’un collier dans le musée du Louvre d’une brillante façon, pour venger de la mort de son père, accusé à tort d'un crime, il y a des années. Pour réaliser son vol, il va s'inspirer des histoires d'Arsène Lupin, dont il lit les aventures depuis qu'il est petit.

La série est déjà classée dans le top 10 des séries les plus vues dans une dizaine de pays, elle comporte 10 épisodes d’environ 45 minutes. Pour l’instant, il est possible d’en visionner cinq.

Alicia Rochevrier