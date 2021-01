Les policiers de Saguenay ont saisi 1,2 M$ en billets de banque

Le SPSService de police de Saguenay a fait le bilan de l'opération jeudi. En plus de l'argent liquide, des milliers de grammes de cocaïne, de cannabis et de haschich ainsi qu'une importante quantité de comprimés de méthamphétamine ont été saisis.

Les huit perquisitions ont mené à autant d'arrestations. Cinq personnes ont comparu mardi après-midi. Il s'agit de Jean-Michel Bouchard, 37 ans, Marc-Olivier Tremblay, 30 ans, Vincent Tremblay, 26 ans, Michel Tremblay, 64 ans, et Hélène Béland, 57 ans. Les trois autres personnes ont été libérées sous certaines conditions.

Cette saisie est l'aboutissement de plusieurs mois d'enquête menée par une unité du programme ACCES Cannabis (Action concertée contre l’économie souterraine). Le programme a été mis sur pied en septembre 2018 à la veille de l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis. Il est constitué, entre autres, de trois équipes mixtes composées de policiers de la Sûreté du Québec et de services de police municipaux.

Le directeur du Service de police de Saguenay, Denis Boucher, a parlé jeudi d'une journée historique pour son corps policier. Pour nous autres, on dit peut-être une journée historique pour le Service de police. Si ce n'est pas historique au Québec, la barre va être très haute pour les autres corps de police. Je parle des corps municipaux et non pas des enquêtes internationales, où ils ont des moyens complètement différents des nôtres, mais pour ce qui est des équipes ACCES Cannabis au Québec, je pense que c'est un record qui va mettre la barre haute pour le futur , a mentionné Denis Boucher.

Selon un reportage de Jean-François Coulombe