Mea culpa d’un dirigeant de CD Projekt Red sur le flop de Cyberpunk 2077

Le jeu vidéo Cyberpunk 2077 était sans aucun doute l’un des plus attendus de l’année 2020. Mais ses reports de sortie, un lancement raté en décembre et de nombreux bogues, surtout sur les consoles PlayStation 4 et Xbox One, ont jeté de l’ombre sur son développeur, CD Projekt Red.

Mercredi, Marcin Iwiński a voulu s’excuser auprès de la communauté de joueuses et joueurs, qui se sont précipités en grand nombre pour exiger un remboursement.

Dans une vidéo, le cofondateur du studio polonais prend une part des responsabilités pour cet échec, en admettant notamment avoir sous-estimé la tâche pour adapter le jeu sur les consoles de quatrième génération, dont la capacité matérielle était insuffisante, selon lui.

Mais il montre également du doigt la pandémie.

Une grande partie de la dynamique que nous considérons normalement comme acquise s'est perdue dans les appels vidéo ou les courriels. Marcin Iwiński

Le dirigeant de CD Projekt Red a précisé que l’équipe derrière le jeu était incroyablement travaillante et talentueuse et ne devait pas être tenue pour responsable des problèmes à sa place. Il estime que les dernières décisions quant au lancement du jeu étaient de son ressort, ainsi que de celui du conseil d'administration du studio.

Mises à jour imminentes

Dans cette vidéo, Marcin Iwiński s’est montré confiant pour l’avenir, précisant que l’équipe était au travail pour résoudre les problèmes de Cyberpunk 2077 sur toutes les plateformes.

« Nous avons commencé à travailler sur PC. Bien qu'elle ne soit pas parfaite, c'est une version de Cyberpunk qui rend toute l'équipe fière », ajoute-t-il.

Les joueurs et joueuses peuvent s’attendre à recevoir des mises à jour dans les jours et semaines à venir.