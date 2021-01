Trump de neige et requin géant à Victoriaville

Des représentations glacées du président américain sortant, Donald Trump, et de sa Trump Tower effondrée ornent le terrain d'Alain Poirier, de Victoriaville. Une façon pour le mécanicien retraité d'apporter un brin de folie dans la vie de sa communauté.

L'homme est de retour depuis peu dans son patelin, après des années passées à travailler dans le secteur de l'aviation, en Colombie-Britannique. Comme le reste des Québécois, il a beaucoup de temps libre à combler. Dans un élan de créativité, il s'est donc lancé dans la sculpture de neige.

Alain Poirier a sculpté un requin de neige. Photo : Radio-Canada

En plus de Donald Trump, une façon pour moi de faire un clin d’oeil au contexte politique américain que je suis par ailleurs très peu , on trouve également un requin, un hibou, des statues de l'Île de Pâques, et quelques symboles canadiens, dont le Bonhomme Carnaval.

En tout, le résident de la rue des Mélèzes a érigé une vingtaine de sculptures de neige devant sa maison au cours des derniers jours.

Le Victoriavillois espère maintenant que la neige prévue dans les prochains jours lui permettra de poursuivre sur cette lancée.