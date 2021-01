Un travailleur porté disparu après une chute sous la glace d'une mine de Suncor

Mercredi, vers 15h, le conducteur d'un bulldozer traversait le bassin gelé lorsque son véhicule a brisé la glace et a glissé sous l'eau, indique l'entreprise Suncor dans un communiqué.

Le travailleur, un employé de Christina River Construction, manque toujours à l'appel.

Nos pensées vont à la famille, aux amis et aux collègues de cette personne , écrit Suncor. Notre équipe des services d'urgence a réagi immédiatement et poursuit ses activités d'intervention. La sécurité et le bien-être de nos employés restent notre priorité et nous avons mis en place des ressources d’aide de verbalisation du stress en cas d'incident critique .

Recherches et enquête en cours

L'agence de sécurité et de santé au travail de l'Alberta ( OHSOccupational health and safety ) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) enquêtent sur l'incident, affirme la porte-parole de l'agence provinciale, Natasha McKenzie.

Des responsables ont été envoyés sur les lieux de l'accident, dit-elle, refusant toutefois de donner plus de détails, en invoquant la nature sensible de l'enquête.

Il s'agit du troisième incident de sécurité à survenir au cours des cinq derniers mois sur un chantier de Suncor. En décembre, deux travailleurs ont perdu la vie lorsqu'un bulldozer est entré en collision avec un camion sur une mine située à Fort Hills.

Avec les informations de Wallis Snowdon