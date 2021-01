Des entrepreneurs ouvrent de plus en plus de magasins de cannabis au Manitoba

La province compte maintenant 56 magasins de cannabis.

Le gouvernement a permis cet été à un plus grand nombre de détaillants de présenter une demande de licence pour vendre du cannabis.

Depuis cette autorisation, la province a donné le feu vert à 23 magasins et 33 sont en cours de révision.

Je pense qu’il y aura une croissance du marché dans les 6 à 12 prochains mois , affirme le président-directeur général de Delta 9, John Arbuthnot. Sa compagnie produit et vend du cannabis et possède six boutiques au Manitoba.

Les détaillants sont sujets à une interdiction de posséder plus de 15 % des boutiques indépendantes du Manitoba depuis juin. Cette restriction sera assouplie au fur et à mesure qu’un plus grand nombre de magasins entreront dans le marché , écrit la province sur son site Internet.

Un marché potentiel

La compagnie Atomic Flower a ouvert une boutique dans le quartier du vieux Saint-Vital à Winnipeg. Elle a reçu son premier client le dimanche 10 janvier.

Nous avons presque eu une petite danse quand il est parti , raconte le copropriétaire d’Atomic Flower, Gabriel Fortin-Barbier.

La compagnie a été créée en 2017 par trois amis, des connaisseurs de cannabis.

Les propriétaires croient qu’Atomic Flower se démarque du reste de ses compétiteurs. La compagnie offre un service bilingue à tous ses clients et elle possède des produits artisanaux uniques et introuvables ailleurs, selon les entrepreneurs.

La boutique Atomic Flower a ouvert ses portes le 10 janvier pour accueillir ses premiers clients. Photo : CBC / Ian Froese

Le marché du cannabis est une ruée vers l’or , pense le copropriétaire Peter Slupski, qui a proposé à ses deux amis, Joel Lafond et Gabriel Fortin-Barbier de former une entreprise.

Nous pensons déjà à agrandir l’offre de notre entreprise. Je veux dire, rien ne nous en empêche vraiment. Peter Slupski, copropriétaire d'Atomic Flower

Expansion future de Delta 9

Delta 9 compte ouvrir sept nouvelles boutiques cette année dans la province, dont trois à Winnipeg.

Le président-directeur général de Delta 9, John Arbuthnot croit que le marché du cannabis continuera de s'étendre au Manitoba. Photo : CBC / Ian Froese

Selon les analyses de l'entreprise, le Manitoba pourrait avoir de 90 à 120 magasins pour répondre à la demande du marché.

Il y a encore quelques questions concernant la grandeur du marché, mais je dirais qu’on peut encore avoir de nouveaux détaillants. John Arbuthnot, président-directeur général de Delta 9

Selon les informations d’Ian Froese