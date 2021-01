Radio-Canada/CBC tient à l'Extra de Tou.tv

Parmi ceux qui s'opposent à ce service : Québecor a été très critique, demandant au CRTC de ne pas fermer les yeux sur le fait que les Canadiens qui s'abonnent à Tou.tv Extra se retrouvent à payer deux fois le contenu , avec l'abonnement et leurs impôts.

La compagnie québécoise soutient que le diffuseur devient un accélérateur de déclin du reste de l'industrie.

Michel Bissonnette, en réponse à des questions du CRTC, a expliqué que l'abonnement de 6,99 $ par mois n'est pas là pour enrichir un actionnaire, mais les revenus sont à 100 % réinvestis en contenu canadien [qui est] de plus en plus couteux .

Il a aussi expliqué que l'Extra est un endroit où on peut avoir des primeurs, pour ceux qui veulent écouter [des émissions] en rafale et sans publicité .

Ces séries seront par la suite sur Ici télé et en rattrapage dans la section gratuite de tou.tv, a-t-il ajouté. On retrouve aussi l'ensemble des anciennes saisons d'une émission. On doit libérer les droits pour donner accès à ce catalogue qui est immense et c'est ce qui justifie le prix.

Diversité : encore du chemin à faire

CBC/Radio-Canada a aussi expliqué longuement au CRTC le travail qui est fait afin de mieux refléter la diversité canadienne pour représenter trois groupes : les Autochtones, des minorités visibles et des personnes handicapées.

On est encore loin d'être complètement représentatif de la population canadienne, dit le vice-président, Personnes et culture, Marco Dubé. Nous avons mis beaucoup d'efforts sur l'embauche de nouveaux employés avec des cibles très agressives pour rattraper le retard que nous avons.

Le diffuseur public s'est fixé en juin dernier l'objectif que la moitié de toutes les nouvelles embauches à des postes de cadres dirigeants et supérieurs se fera auprès des trois groupes ciblés.

Mais l'embauche n'est pas le seul enjeu, a expliqué la PDG Catherine Tait. Elle a expliqué que les employés issus des minorités sentaient qu'ils n'étaient pas suffisamment pris en compte pour les promotions. CBC/Radio-Canada s'est donc aussi engagée à doubler les taux de rétention et de promotion des membres de ces groupes.

La diversité est aussi une priorité au sein des salles de nouvelles, a indiqué la direction du diffuseur.

La directrice générale de CBC News, Susan Marjetti, a affirmé que la cible d'embauche de 50 % n'est pas uniquement pour la direction, mais pour tous les employés des nouvelles, des affaires publiques et des nouvelles locales. Et au cours des neuf derniers mois, cette cible a été dépassée.

Pour sa part, la directrice de l'information de Radio-Canada Luce Julien a expliqué que lutter contre les stéréotypes était une préoccupation centrale dans tous nos reportages .