COVID-19 : les restaurateurs exigent des réponses du gouvernement albertain

L’organisation, qui dit rassembler 200 membres de l’industrie, décrit les mesures sanitaires actuelles comme étant injustes et manquant d’équilibre .

Au début décembre, le gouvernement a ordonné la fermeture de toutes les salles de restaurants, des salons de beauté et de coiffure ainsi que des salles de sport. Les autres commerces peuvent rester ouverts avec une capacité d’accueil limitée à 15 %. Ces mesures ont été prolongées jusqu’au 21 janvier.

Des critères clairs nécessaires

L’Association souhaite connaître les critères utilisés par la province pour décider d’un assouplissement des règles. Elle veut des données chiffrées, comme le nombre de cas actifs et le nombre d’hospitalisations.

Elle demande également au gouvernement de s’engager à ne plus ordonner la fermeture de commerces.

Leslie Echino est la propriétaire de deux restaurants Annabelle's Kitchen et du Bar Annabelle. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Selon la vice-présidente de l’Association, Leslie Echino, le premier ministre albertain lui-même a affirmé par le passé que les restaurants étaient des endroits sécuritaires à faible taux de transmission.

Que devons-nous donc faire pour rouvrir? se demande celle qui est propriétaire de trois restaurants à Calgary.

Elle affirme avoir dépensé 7000 $ en plexiglas et 600 $ en masques pour l'un de ses établissements.

Quand allons-nous rouvrir? À quoi cela va-t-il ressembler? Nous ne pouvons pas fermer à nouveau , liste la restauratrice.

Une industrie en crise financière et mentale

Leslie Echino explique avoir besoin d’au moins une semaine pour pouvoir préparer son personnel à une réouverture. Même si les mesures pourraient être assouplies la semaine prochaine, elle ne planifie rien parce qu’une nouvelle prolongation des restrictions se solderait alors par une perte de 5000 $ de nourriture.

Dans sa lettre, l’Association décrit les conséquences financières et mentales désastreuses d’une prolongation des fermetures. Nous allons continuer de perdre des entreprises et des emplois de manière permanente. Les répercussions à long terme incluront un chômage de masse et des dommages irréparables à l’économie et à la culture , est-il écrit.

Leslie Echino parle également de nombreux cas de dépression et de détresse psychologique dans son entourage.

Pression accrue

Plusieurs membres du secteur de la beauté font également pression sur le gouvernement albertain pour une réouverture rapide. Un coiffeur de Medicine Hat, dans le sud de l'Alberta, a lancé une pétition en ligne tandis que la propriétaire d'un salon de coiffure d'Innisfail, dans le centre de la province, a ouvert ses portes en contrevenant aux interdictions.

La Dr Deena Hinshaw a expliqué que les Albertains ne pouvaient pas relâcher leurs efforts pour combattre la COVID-19. Photo : CBC / Art Raham

Aucun membre du gouvernement n’a répondu à nos demandes d'entrevue.

La médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Deena Hinshaw, a pour sa part expliqué dans sa conférence de presse quotidienne que les mesures ont été prises pour réduire au maximum les contacts entre les gens.