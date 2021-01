Une planche à pizza comme outil sanitaire dans une résidence pour aînés

Le Pavillon du Parc des Résidences Distinctions a trouvé une manière innovante et sécuritaire de servir ses résidents.

Les préposés de l'établissement utilisent une planche à pizza pour servir les repas aux chambres, tout en respectant la distance de deux mètres.

Au début ils trouvaient ça drôle... Ils se demandaient qu'est-ce qu'on leur présentait là. On leur expliquait que c'était pour se protéger autant eux que nous , décrit Josée Rioux, la coordonnatrice des soins au Pavillon du Parc. Après qu'une importante éclosion ait été déclarée dans l'établissement, les employés ont dû redoubler d'efforts et d'ingéniosité pour traverser cette épreuve.

Les avantages de notre outil c'est qu'on n’était pas obligé d'entrer à l'intérieur de la chambre. Ça a sauvé beaucoup de temps et de matériel . Josée Roux coordonnatrice des soins, Pavillon du Parc

Le directeur des opérations, Bruno Ferland, partage le même enthousiasme par rapport à ce nouvel outil rendu nécessaire par la situation critique dans laquelle se trouvait l'établissement.

En quelques jours seulement, une quarantaine de résidents ont été infectés et près d'une dizaine d'employés ont dû être isolés.

Ça faisait peur au début, mais on a réagi rapidement et dans les 3 dernières semaines on n’a eu aucun cas positif , affirme Bruno Ferland, avec soulagement.

Par ailleurs, l'idée de Bruno Savard intéresse d'ailleurs d'autres établissements. La planche à pizza pourrait ainsi bientôt se retrouver dans plus d'une résidence de l'Estrie à l'heure des repas.

D'après le reportage d'Alexis Tremblay