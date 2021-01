La C.-B. envisage des mesures pour restreindre les voyages interprovinciaux

Le premier ministre John Horgan a l'intention de discuter avec ses homologues provinciaux et fédéral dès jeudi ou vendredi de possibles mesures pour restreindre le nombre de Canadiens des autres provinces qui voyagent en Colombie-Britannique.

Outre les discussions avec ses homologues, John Horgan dit évaluer des options supplémentaires, sans donner plus de précisions.

Les Britanno-Colombiens sont inquiets que des gens d’ailleurs viennent quand ils fournissent des efforts considérables [...] C’est clair que c’est d’intérêt public. On a fait appel à des conseillers juridiques pour savoir quelles sont les avenues possibles pour limiter les voyages interprovinciaux. On verra ce qui est possible , indique John Horgan.

Plusieurs voix se sont élevées, entre autres celles de professionnels de la santé à Whistler, au sujet de visiteurs qui s’envolent vers la province pour des séjours de ski. Ils craignent que la COVID-19 ne se répande comme une traînée de poudre.

John Horgan réitère sa demande aux Britanno-Colombiens et aux Canadiens de rester à la maison.

La vaccination progresse

Le premier ministre confirme que plus de 63 000 vaccins ont été administrés en date du 13 janvier en Colombie-Britannique. Il a rappelé que tous les résidents des centres de soins de longue durée seront vaccinés bientôt afin d’arrêter les décès dans ces résidences .

Le premier ministre espère que la province pourra administrer 500 000 doses de vaccin par semaine dans un avenir proche. Cela dépendra toutefois de la distribution des doses gérée par les autorités fédérales, nuance-t-il.

Nous faisons de notre mieux pour prioriser les Britanno-Colombiens qui sont les plus vulnérables pour la vaccination , déclare John Horgan, qui se dit profondément déçu par ceux qui ne respectent pas leur tour.

L’aide déployée acheminée

John Horgan a aussi offert une mise à jour sur l’aide financière de la province pour la reprise économique disponible depuis décembre. Jusqu’à présent, 645 millions de dollars ont été remis à 1,4 million de Britanno-Colombiens.

Le premier ministre a reconnu qu'il y a eu des ratés dans le processus de demande d'aide financière, mais il a assuré que tous les Britanno-Colombiens admissibles à cette aide y auront accès.

Il y a toujours place à l’amélioration. John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique

Malgré les ratés, il croit que sa promesse électorale est remplie.

Le cabinet réuni virtuellement

Le cabinet Horgan va se réunir en retraite virtuelle pour parler de la campagne d’immunisation et de la reprise économique. Les ministres, rapporte leur chef, vont également discuter de la situation de l’itinérance dans la province, de la crise des opioïdes et des services de garde.

Cette retraite établira la base du plan d’action et des politiques du gouvernement pour les mois à et la session parlementaire à venir.