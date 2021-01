Philippe Pichet réclame 3 millions au gouvernement du Québec

Dans une mise en demeure envoyée le 4 décembre au bureau du procureur général du Québec, Philippe Pichet affirme que lui et sa famille ont subi des dommages moraux depuis trois ans découlant de la gestion de son dossier par le ministère de la Sécurité publique.

On peut y lire que Philippe Pichet considère avoir perdu son poste de directeur pour des raisons purement politiques au terme du dépôt du rapport de Me Michel Bouchard, le 30 novembre 2017.

Rappelons que le ministre de la Sécurité publique de l'époque, Martin Coiteux, avait réclamé quelques mois plus tôt une enquête administrative à Me Michel Bouchard sur les problèmes au SPVM, dont les conclusions ne devaient contenir aucun blâme ni aucune sanction.

Selon la mise en demeure, ce n'est pas ce qui s'est passé.

Le 6 décembre 2017, notre client est convoqué au bureau du directeur général de la Ville pour une rencontre de 5 minutes, lors de laquelle on l'informe qu'il n'a commis aucune faute professionnelle, aucune faute lourde, aucune faute criminelle, qu'il n'y a pas de problème quant à ses compétences, que la Ville n'a même pas lu le rapport de Me Bouchard, qu'un décret serait adopté dans la prochaine heure pour confirmer sa suspension et qu'il n'est pas souhaitable qu'il revienne à son poste.

Extrait de la mise en demeure de Philippe Pichet contre le gouvernement du Québec