La Ville de Lévis ouverte à repousser les premiers paiements de taxes des commerçants

La décision n’est pas encore officielle, mais tout indique que la Ville de Lévis est disposée à donner un coup de pouce aux commerçants dont les revenus ont chuté de manière dramatique en raison du couvre-feu et des mesures sanitaires.

On a une marge de manœuvre pour aider nos contribuables et on va le faire, c'est clair , avance le maire Gilles Lehouillier.

La Ville dispose encore d’un peu de temps pour décider des allègements qui seront offerts puisque le premier paiement de taxes pour 2021 n’est dû que le 2 mars.

Aller au « maximum »

Le maire promet d’aller au maximum de ce que la Ville peut faire. On va faire le calcul dès cette semaine pour, en début de semaine prochaine, annoncer des choses là-dessus.

Il rappelle au passage que la Ville de Lévis est la seule au Québec à déjà offrir le paiement mensuel des taxes foncières sur 12 mois, sans frais ni intérêts. Au printemps, la Ville avait permis aux commerçants de retarder leurs paiements jusqu’au mois de mai en assumant elle-même les intérêts.

Selon Gilles Lehouillier, il est possible d’envisager le même type de mesures cette année puisque l’impact financier ne serait pas énorme.

Si on retarde deux ou trois mois, l'impact est mineur. Gilles Lehouillier, maire de Lévis

Annonce imminente

Quant au projet de troisième lien pour relier Québec et Lévis, le maire Lehouillier s’attend à une annonce imminente de la part du gouvernement du Québec.

Bien que cette annonce est repoussée depuis maintenant environ un an, le maire de Lévis est convaincu que le gouvernement Legault ira de l’avant autant avec le projet de 3e lien, un engagement électoral, qu’avec le projet de tramway à Québec.

Si vous voulez mon point de vue, je pense que le gouvernement s'assure que le projet va être très bien ficelé , avance-t-il pour justifier les délais.