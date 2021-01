L'annulation d'un vol Québec–Toronto déçoit la clientèle d'affaires

En raison de la pandémie, le plus important transporteur aérien au pays a annoncé la suppression de 1900 postes et l’abandon de plusieurs vols. Ceux entre Québec et Toronto ne seront plus offerts à compter du 23 janvier.

Cette situation désole le président d’Agri-Marché, Patrice Brochu. L’homme d’affaires de Saint-Isidore se rend à Toronto environ deux fois par mois depuis le début de la pandémie. On veut développer le marché de Québec et on coupe des vols. Pour les gens d'affaires de Québec, ce n'est pas une bonne nouvelle, surtout qu'on ne sait pas quand ça va revenir , affirme Patrice Brochu.

Généralement, quand Patrice Brochu doit se rendre à Toronto, il part vers 5 h 30 de Québec. Il arrive aux bureaux de Toronto vers 8 h, puis il revient chez lui le soir même, vers 23 h. Avec l’annulation des vols, il sera maintenant forcé de partir de Montréal, ce qui entraînera des pertes de temps et des dépenses supplémentaires.

Je dois dormir un soir supplémentaire à l’hôtel quand je dois m'y rendre. Quand il y a un transfert, il y a des risques à cause de la météo que je reste à Montréal. Il n'y a rien d'avantageux, surtout avec ce qu'on vit présentement , lance-t-il.

Impacts pour les aéroports

Air Canada a également annulé de nombreux vols dans d'autres grands aéroports canadiens. Tous les aéroports risquent d’en souffrir, selon le président de l’Association du transport aérien du Canada ( ATACAssociation du transport aérien du Canada ), John McKenna.

Québec–Toronto, c'est probablement une des liaisons les plus occupées. Air Canada représente probablement 60 % des vols de Québec. C'est tragique. Tous les aéroports au Canada se retrouvent dans une situation catastrophique avec un taux d'endettement élevé , a-t-il affirmé au micro de l'émission Première Heure.

John McKenna soutient par ailleurs que les annulations de vols sont inévitables dans la situation actuelle. Les transporteurs n'opèrent qu'à 15 % ou 20 % de leur capacité normale. Ils doivent se retrancher vers les routes les plus rentables. Ils sont dans une situation vraiment critique , observe-t-il.

Patrice Brochu est étonné d'apprendre que la liaison Québec–Toronto ne figure pas parmi les liaisons assez rentables. Ça allait super bien. Dans les derniers mois, l'avion était complet. Je suis surpris ce matin d'apprendre ça , dit-il.

Aide financière attendue

L’aide financière promise à l’industrie aérienne par le gouvernement fédéral tarde aussi à se concrétiser. L’ ATACAssociation du transport aérien du Canada souhaite que l’arrivée d’un nouveau ministre des Transports permette de débloquer les fonds nécessaires rapidement.