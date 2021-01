Le patron de Radio-Canada a passé décembre en Floride

L’information, d’abord révélée par le National Post, a été confirmée par le porte-parole de la société d’État, Marc Pichette.

M. Bissonnette possède une propriété à Miami. Depuis le début de la pandémie en mars, il a fait un voyage là-bas pour s'occuper de sa propriété , a-t-il indiqué dans un courriel.

Il est resté à Miami du 2 au 27 décembre. Il y a fait du télétravail du 2 au 17 décembre et était en vacances pour le reste de son séjour. Marc Pichette, porte-parole de Radio-Canada

Pendant tout le temps qu'il était à Miami, il n'est jamais allé dans aucun restaurant ni dans aucun magasin de détail. À son retour, il s'est mis en quarantaine pendant 14 jours. M. Bissonnette a suivi à la fois les politiques de la Société et les exigences provinciales en matière de santé.

Voyager à l’extérieur du Canada n’est pas illégal malgré la pandémie de COVID-19 qui sévit, mais les autorités de la santé publique fédérales n’en ont pas moins recommandé aux Canadiens d’éviter tout voyage non essentiel afin de limiter la propagation de la maladie.

De nombreux politiciens de partout au pays ont subi les foudres de la population et de leur parti pour avoir effectué des voyages à l’extérieur du pays pendant la période des Fêtes. Plusieurs ont dû démissionner de leurs postes ou ont quitté leurs fonctions dans la foulée des révélations.

Un manque de jugement, selon le syndicat

Le président du Syndicat des travailleurs et travailleurs de Radio-Canada (STTRC), Pierre Tousignant, dénonce ce séjour et demande des comptes au nom de ses 2500 membres travaillant au Québec et à Moncton.

Selon lui, M. Bissonnette a manqué à son devoir d’exemplarité, d’autant plus que la direction de Radio-Canada demande à ses employés de respecter scrupuleusement les règles sanitaires des autorités de santé publique.

Ça témoigne d’un manque de jugement qui est évident , a-t-il dénoncé lors d’une entrevue téléphonique, en soulignant que sa situation n’est pas la même que celle de la présidente-directrice générale de la société d’État, Catherine Tait.

Un article du site web Canadaland publié en décembre avait révélé que Mme Tait a fait la navette entre Ottawa et Brooklyn l'an dernier, mais cela s’expliquait, selon Radio-Canada, par le fait qu’elle devait prendre soin de son mari qui avait subi une intervention chirurgicale.

Or, M. Bissonnette a plutôt pris soin de son condo en Floride , souligne Pierre Tousignant. On s’entend qu’il y a une différence entre les deux . On peut juste s’imaginer ce qui se serait produit si un de nos journalistes vedettes s’était retrouvé dans la même situation , ajoute le chef syndical.

Je pense que Michel Bissonnette doit des explications à l’organisation, et ça, ça inclut les employés, parce qu’il nous demande, depuis le mois d’avril, de travailler et de vivre dans des conditions qui sont assez particulières. Pierre Tousignant, président du STTRC

« Un double traitement »

M. Tousignant évoque notamment le cas d’une employée contractuelle de Radio-Canada appelée à travailler à distance, mais dont le contrat a été résilié après qu’elle eut déménagé en Gaspésie, alors que son lien d’emploi était à Montréal.

L’employeur a évoqué qu’elle était à plus de trois heures de son lieu de travail pour mettre fin à son contrat. À ma connaissance, Miami, c’est à pas mal plus de trois heures de distance que Montréal , souligne-t-il. Il y a là un double traitement qui n’est pas acceptable .

La présidente de la sous-section CBC/Radio-Canada de la Guilde des Médias, Kim Trynacity, a également déclaré au National Post que M. Bissonnette a manqué de jugement et de respect envers les employés de Radio-Canada. La Guilde est le syndicat qui représente des centaines d'employés du réseau français ailleurs au Canada.

M. Tousignant n’a pas voulu réclamer des sanctions à l’endroit de M. Bissonnette. Lui a un examen de conscience à faire , a-t-il cependant commenté, après l’avoir invité à réfléchir à son avenir.