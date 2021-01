Déjà des candidats pressentis à la mairie de Bécancour

L’ancien député libéral Pierre Michel Auger ainsi que l’attaché politique du député caquiste de Nicolet-Bécancour Karl Grondin font partie de ceux qui étudient très sérieusement la possibilité de se porter candidat pour succéder à M. Dubois.

Une deuxième tentative pour Karl Grondin?

Karl Grondin est actuellement l'attaché politique du député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel. Photo : Facebook/Karl Grondin

Karl Grondin a été conseiller municipal à Bécancour de 2009 à 2013 et avait brigué la mairie en 2013. Il avait alors été défait par Jean-Guy Dubois qui effectuait un retour en politique municipale. Karl Grondin avait remporté 45 % voix.

L'attaché politique affirme ne pas avoir encore pris sa décision pour les élections de novembre 2021.

Ce n’est pas un oui franc, dit-il. Ça fait 18 ans que je gravite autour de la politique et j’ai appris qu’il ne faut pas précipiter les choses et il ne faut pas non plus se fermer de portes , a-t-il expliqué en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Je serais malhonnête de vous dire que depuis 7 ans, je ne m’en fais pas parler toutes les semaines , relate-t-il.

Il raconte qu’il rencontre beaucoup de gens à Bécancour dans le cadre de son travail avec le député de la Coalition avenir Québec (CAQ) Donald Martel.

Un retour en politique pour Pierre Michel Auger?

Pierre Michel Auger a été député pour le Parti libéral du Québec dans la circonscription de Champlain. (Archives) Photo : Radio-Canada

Pierre Michel Auger a été député libéral de Champlain de 2014 à 2018 avant d’être défait par la caquiste Sonia LeBel qui avait remporté 52 % des voix, contre 19 % pour le député sortant. Il a aussi fait un court mandat sous la bannière de l’Action démocratique du Québec (ADQ).

Depuis deux ans, Pierre Michel Auger est commissaire industriel à la Ville de Bécancour.

J’avais dit que je ne ferais pas de retour en politique, par contre, quand on aime la politique, tôt ou tard, ça revient , a-t-il déclaré en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Pierre Michel Auger constate que Bécancour est vraiment en plein développement, en pleine expansion, autant au niveau économique qu’au niveau résidentiel .

Par rapport à une possible candidature à la mairie, il affirme que la décision finale n’est pas encore prise , mais que ça viendra rapidement.

Jean-Guy Dubois, maire de Bécancour (Archives) Photo : Radio-Canada

Karl Grondin a tenu à mentionner le dévouement de Jean-Guy Dubois qui a passé 24 ans au service des citoyens .