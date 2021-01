L'Ontario suspend les expulsions de locataires, mais pas les audiences

La province a confirmé jeudi par voie de communiqué que l’exécution des évictions résidentielles est suspendue par décret  (Nouvelle fenêtre) pendant l’état d'urgence sanitaire.

Mais elle indique aussi que la Commission de location immobilière continuera à examiner les requêtes d’expulsion et à rendre des ordonnances. C’est seulement l’exécution de ces ordonnances qui est reportée, tant que l’état d’urgence reste en vigueur – y compris les ordonnances qui avaient été émises avant la déclaration de l’état d’urgence, mais qui n’avaient pas encore été exécutées.

Dans certains cas urgents, comme la conduite d’activités illégales , la Commission de la location immobilière pourra encore demander au shérif d’accélérer l’exécution de l’ordonnance.

Ce décret concerne aussi les propriétaires de logement qui sont menacés d'expulsion en raison d'ordonnances de mise en possession de leur bien-fonds.

Le gouvernement Ford avait déjà suspendu une première fois les expulsions de locataires lors de la première vague de la pandémie de COVID-19, mais les audiences et évictions avaient repris l’automne dernier.

Nous encourageons les locateurs et les locataires à travailler ensemble, comme ils l'ont fait au cours des derniers mois, pour assurer la sécurité des Ontariennes et des Ontariens , déclare le ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark.