Des tensions entre francophones au coeur de l'ACFMJ

En six mois, deux des sept membres du conseil d’administration de l'Association communautaire fransaskoise de Moose Jaw (ACFMJ) ont remis leur démission à cause de tensions. Il s’agit de la présidente Chantal Beaudoin et la conseillère Jennifer Pippus. Par ailleurs, l’ancienne directrice de l'association, Corinne Dourlent, a quant à elle déposé des plaintes pour harcèlement contre deux membres du CA de l’organisme. Elle a été licenciée le 12 novembre.