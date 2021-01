Vaccin : priorité à la 1re dose pour les plus de 60 ans, disent les experts du Québec

Les experts mandatés par Québec ont tranché mercredi soir pour ne pas suivre la recommandation du fédéral et administrer plutôt la première dose du vaccin contre la COVID-19 au plus grand nombre de personnes possible, a appris Radio-Canada.

Le Comité d'immunisation du Québec (CIQ) souhaite sauver le plus de vies possible et la deuxième dose attendra le temps qu'il faudra, indiquent nos sources.

Cette stratégie serait suivie pour les six premiers groupes prioritaires à vacciner (1,7 million de personnes) et idéalement pour le 6e groupe, les plus de 60 ans.

Selon nos sources, les experts ne se fixent pas de délai maximal pour administrer la deuxième dose. Le CIQ pense que la protection sera longue après la première dose.

Les experts comptent toutefois évaluer en continu les données concernant les patients vaccinés afin de surveiller s’il y a une baisse de l’efficacité. Dans un tel cas, la deuxième dose pourrait être donnée plus vite aux premiers groupes prioritaires.

Québec fixe le délai maximal à 90 jours Le gouvernement joue de prudence et fixera un délai maximal de 90 jours entre la 1e et la 2e dose, malgré l'avis du CIQ. L'annonce sera faite lors d'une conférence de presse du ministre de la Santé à propos de la vaccination, prévue à 13 h.

Recommandation différente à Ottawa

Il revient à chaque province de déterminer la stratégie vaccinale à adopter, en collaboration avec son propre comité d'immunisation.

Selon le fédéral, les deuxièmes doses de vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech et Moderna devraient préférablement être administrées au maximum six semaines après la première. C'est ce qu'a conclu le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI), présidé par la Dre Caroline Quach.

Officiellement, Pfizer-BioNTech recommande de vacciner les gens avec deux doses données à trois semaines d’intervalle, tandis que Moderna suggère d’espacer les doses de quatre semaines.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait une recommandation pour une utilisation dans les six semaines et le comité du Royaume-Uni recommande une utilisation entre 3 et 12 semaines pour la deuxième dose

Santé Canada a déjà mis en doute la stratégie envisagée par le Québec, en laissant entendre qu'elle pourrait compromettre ses efforts visant à obtenir plus de doses de ces vaccins auprès des fabricants.