Un cocktail météo frappe la Saskatchewan

C’est notamment le cas des automobilistes qui doivent redoubler de prudence.

De nombreuses autoroutes à travers la province sont fermées à cause du vent et de la neige.

Parmi les fermetures les plus importantes, on note l’autoroute Transcanadienne dans plusieurs secteurs entre Moose Jaw et Swift Current, à l'ouest de Regina ainsi que près de Moosomin.

De nombreuses routes sont également déconseillées à l'est de Saskatoon et près de la frontière manitobaine.

Il est recommandé aux automobilistes de vérifier au préalable l'état du réseau routier  (Nouvelle fenêtre) s'ils doivent prendre le volant.

À 6 h jeudi, Environnement Canada a publié des avertissements de blizzard pour les régions de Fort Qu’Appelle, de Moosomin, de Yorkton et d’Estevan.

Des vents de plus de 90 km/h ont balayé la Saskatchewan, réduisant la visibilité des automobilistes sur les routes.

L'affiche annonçant un restaurant Taco Bell, sur l'avenue Millar à Saskatoon, n'a pas résisté aux fortes bourrasques. Photo : CBC / Dan Zakreski

Le ministère de la Voirie demande d’ailleurs aux gens de ne pas s’aventurer sur les autoroutes qui sont toujours considérées comme dangereuses.

Jeudi matin, à l'émission Point du Jour, l’ancien camionneur et maintenant instructeur de conduite de poids lourd, Laurent Pennachio, conseillait de toujours avoir une trousse d’urgence dans la voiture.

Selon lui, si un automobiliste se retrouve pris sur la route alors qu’il y a du verglas, celui-ci ferait mieux de s’arrêter sur l’accotement et d’attendre que les équipes de la voirie viennent épandre du sel sur la chaussée.

Laurent Pennachio souligne le risque de perdre le contrôle du véhicule lorsqu’il y a de fortes rafales. Il se rappelle notamment comment les remorques des camions agissent comme une voile de bateau lors d’une tempête.

Environnement Canada prévoyait des vents pouvant aller jusqu'à 100 km/h lors de la tempête. Des bourrasques qui furent trop fortes pour cet arbre de Regina. Photo : Radio-Canada / Catheline d'Auteuil

Prisonnier de son camion

Signe que les conditions routières sont loin d’être idéales, Jeremy Zens a dû passer la nuit dernière dans son camion sur l’autoroute en bordure de Regina.

Alors qu’il revenait du travail mercredi vers 23 h, les vents violents l’ont forcé à s’arrêter.

Alors que mon véhicule était stationné, les bourrasques le poussaient dans l’autre voie , explique-t-il.

Je me suis dit que je ne pouvais pas continuer d'avancer. Jeremy Zens

Jeremy Zens a donc pris la décision d’attendre que la tempête passe. À 6 h jeudi, il était toujours pris dans son camion.

Il me reste encore la moitié de mon réservoir d’essence. J’ai de la musique, le chauffage est allumé. Je vérifie toutes les 45 minutes que mon tuyau d’échappement est libre de neige.

Transport scolaire annulé et électricité coupée

De nombreuses familles de la province devront se débrouiller par leur propre moyen pour emmener leurs enfants à l’école.

Le transport scolaire de nombreuses écoles du Conseil des écoles fransaskoises et de la Division scolaire Prairie Valley, près de Regina, est annulé. Les écoles demeurent cependant ouvertes.

La Division scolaire des Écoles catholiques de Saskatoon a aussi pris la décision d’annuler le transport scolaire pour les villages de Martensville et de Warman.

Le transport est toutefois maintenu pour la Division des Écoles publiques de Regina.

De nombreuses coupures d’électricité sont aussi répertoriées dans les régions de White City et de Fort Qu’Appelle. C'est aussi le cas dans le sud-ouest de la province pour les villes de Eastend et Consul ainsi que plus au nord à Warman, Martensville, Spiritwood, Emma Lake et Buffalo Narrows.

Avec les informations de David Shield