Le nombre d'accidents mortels diminue légèrement en Abitibi-Témiscamingue

L’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec ont enregistré une légère diminution du nombre de collisions mortelles en 2020.

Selon les données de la Sûreté du Québec, il y a eu 9 collisions mortelles en 2020 et 10 en 2019. Les statistiques des deux régions sont regroupées ensemble à la Sûreté du Québec.

Les principales causes des collisions mortelles sont la conduite imprudente, les excès de vitesse. On parle aussi d'inattention, les distractions, on met là-dedans le cellulaire au volant. Il y a également les capacités de conduites affaiblies par l’alcool, la drogue ou la fatigue , décrit la porte-parole de la Sûreté du Québec, Nancy Fournier.

À l’échelle provinciale, le nombre d'accidents est passé de 217 en 2019 à 228 en 2020.