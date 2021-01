Quatre ans après l'attentat à la grande mosquée, une commémoration sur le web

On se réinvente , résume l'une des porte-parole du comité organisateur de la commémoration, Maryam Bessiri. Malgré le contexte sanitaire qu'elle qualifie de lourd et difficile , passer ce funeste anniversaire sous silence n'était pas une option.

On veut que tout le monde reste chez lui en sécurité. Par contre, on veut se rappeler que c'est la quatrième année après l'attentat de la grande mosquée de Québec et on veut prendre ce moment-là pour souligner la solidarité avec les familles et les rescapés.

Maryam Bessiri, co-porte-parole du comité organisateur de la commémoration du 29 janvier 2017