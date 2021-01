COVID-19 : le nombre de cas quotidiens à la hausse en Ontario

L'Ontario recense jeudi 3326 nouveaux cas de coronavirus; le nombre d'hospitalisations légèrement en baisse se chiffre à 1657, selon les plus récents chiffres dévoilés par la province.

Santé publique Ontario signale également 62 nouveaux décès.

Les chiffres d’aujourd’hui sont en hausse par rapport aux récentes journées au cours desquelles moins de 3000 infections quotidiennes avaient été rapportées.

Le nouveau bilan des autorités fait état de 228 310 cas recensés depuis le début de la crise, et de 5189 morts liées au coronavirus.

Consulter sous forme de texte Le graphique présente l'évolution quotidienne des nouveaux cas en Ontario. Une première courbe ascendante a diminué durant l'été. Une hausse progressive des cas s'observe depuis septembre et le nombre de nouveaux cas du jour est indiqué : 3326 cas.

Les régions les plus touchées demeurent celles dans le sud de la province.

Toronto : +968 cas

Peel : +572 cas

York : +357 cas

Windsor : +267 cas

Niagara : +165 cas

Ottawa : +144 cas

Hamilton : +107 cas

Middlesex-London : +102 cas

Waterloo : +100 cas

Hospitalisations

Selon les chiffres de Santé publique Ontario, on observe de nouveau une légère baisse du nombre d'hospitalisation, soit 1657. Toutefois, on dénombre davantage de gens admis aux soins intensifs et sous respirateur.

Nombre de patients aux soins intensifs : 388 (+3)

Nombre de personnes sous respirateur : 262 (+4)

Le nombre d'hospitalisations est en baisse après avoir atteint un sommet mardi dernier. Photo : Mikaela MacKenzie/Winnipeg Free Press/Canadian Press

On rapporte 3593 cas rétablis pour un cumul de 193 814 depuis le début de la pandémie.

Foyers de soins de longue durée

La province a aussi enregistré 143 nouveaux cas dans les foyers de soins de longue durée au cours des dernières 24 heures ainsi que 29 décès supplémentaires.

Dans l’ensemble de la province, ce sont maintenant 244 foyers qui sont actuellement aux prises avec une éclosion de COVID-19, soit cinq centres de moins que la veille.

Consulter sous forme de texte Le graphique présente deux courbes qui montrent l'évolution du nombre de cas actifs dans les centres de soins de longue durée depuis avril. Pour le 14 janvier, le nombre de cas actifs chez les résidents s'établit à 1603 et le nombre de cas actifs chez les membres du personnel est de 1297.

Au total 3063 résidents sont morts de la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée en Ontario depuis le début de la pandémie.

Dépistage

Le dépistage est également en hausse pour une deuxième journée consécutive. La province a effectué 71 169 tests de dépistage au cours des dernières 24 heures.

Les tests en attente de résultats sont au nombre de 66 904, jeudi.

Vaccination

Selon les chiffres émis par la province, près de 160 000 doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées jusqu’à maintenant en Ontario.

Consulter sous forme de texte Le graphique présente deux courbes qui montrent l'évolution du nombre de vaccins depuis la fin décembre. Doses données : 14 237, doses totales : 159 021 et vaccinations complétés : 13 293.

Près de 13 300 vaccinations ont été complétées où les deux injections requises ont été administrées.

Effort collectif

Dans un effort pour freiner la propagation du virus, les Ontariens sont sommés de rester à la maison sauf pour des raisons essentielles depuis la nuit dernière.

Une alerte en ce sens a été émise par la province sur le Système national d’alerte et a résonné peu après 10 h ce matin sur la plupart des téléphones intelligents et autres appareils connectés à un réseau cellulaire.