L'Île-du-Prince-Édouard manque d'agents correctionnels

Le directeur de l'Académie de police de l'Atlantique dresse un bilan lucide du nombre de nouvelles recrues.

Il y a moins de personnes qui aiment commencer leurs vies en tant que shérifs, agents correctionnels ou encore policier , explique Forrest Spencer, dans son bureau, à Summerside.

Une baisse d'intérêt pour ces professions qui s'expliquent selon lui en grande partie par un problème générationnel, ainsi que par l'image véhiculée dans les médias.

Ce désintérêt pose aujourd'hui de sérieux problèmes à l'Île-du-Prince-Édouard. Le ministre de la Justice, Bloyce Thompson, ne s'en cache pas. Il y a un manque de personnel.

Pour Forrest Spencer, ce manque s'explique aussi par la provenance des étudiants.

L'Académie accueille chaque année des personnes de tout le Canada, mais principalement des provinces de l'Atlantique, à commencer par le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse.

Ces agents, une fois diplômés, ne restent pas sur l'île et préfèrent retourner dans leur province d'origine.

Pour tenter de remédier à ce problème, le gouvernement insulaire s'associe avec l'Académie de police de l'Atlantique pour former 12 agents correctionnels.

Les futures recrues suivront 15 semaines de formation puis sept semaines de stage dans l'une des deux prisons de l'île. Ces cours seront financés à plus de 85 % par la province, pour un total de 100 000 dollars. Cette somme est initialement versée par le gouvernement fédéral par l'entremise du programme du Fonds pour l’emploi Canada-Î.-P.-É..

L'Académie de police, comme bien d'autres institutions, a dû s'adapter aux restrictions liées à la pandémie.

Au sein de l'établissement, le respect des distances est de mise, le nombre d'étudiants dans chaque salle est limité et le port du masque est obligatoire.

De plus, les étudiants doivent s'auto-isoler dans la résidence de l'Académie pendant 14 jours avant de pouvoir commencer leur formation. Forrest Spencer explique que ces nouveautés ne sont pas toujours faciles pour les futures recrues.

Malgré tout, ces contraintes ne découragent pas les étudiants. Au contraire, selon le gouvernement, plus d'une dizaine de dossiers de candidatures pour la formation d'agents correctionnels ont déjà été déposés en l'espace d'une semaine. Un engouement qui pousse le ministre de la Justice à envisager la reconduite de ce programme dans le futur.

C'est juste le début. On va regarder comment cela va se passer et si on peut continuer à le faire alors on le fera.

Bloyce Thompson, ministre de la Justice de l'Î.-P.-É.