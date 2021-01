La COVID-19 s'infiltre dans des usines du nord-ouest du Nouveau-Brunswick

À lire aussi : Des commerces et des installations de la région d’Edmundston touchés par la COVID-19

Quatre cas chez Nadeau Ferme Avicole

Au moins quatre employés de l'abattoir Nadeau Ferme Avicole, à Saint-François-de-Madawaska, ont contracté la COVID-19, a confirmé jeudi le directeur général de la ferme du groupe Maple Lodge, Yves Landry.

M. Landry a toutefois a tenu à préciser que la source de contagion n'est pas le cas d'un camionneur, déclaré la semaine dernière. Les camionneurs ne sont pas autorisés sur le site, explique-t-il.

Le directeur général dit avoir appris samedi que deux employés auraient contracté la maladie dans la communauté, lors des rassemblements des Fêtes. Après des dépistages effectués cette semaine, deux autres employés ont été déclarés positifs, malgré des protocoles très stricts .

Une opération de dépistage pour les employés et leur famille est prévue vendredi.

On travaille très étroitement avec la santé publique pour nous assurer que ça ne se répande pas dans la communauté.

Les activités de l'usine ne sont pas touchées et se poursuivent normalement. Tous les employés ont reçu l'ordre de s'isoler à la maison et de seulement quitter leur domicile pour aller au travail, et ce jusqu'au 22 janvier.

Trois cas au Groupe Savoie

Une entreprise touchée est le Groupe Savoie, qui possède des usines de fabrication de produits de bois à Saint-Quentin, à Kedgwick et à Moncton.

L'employeur a confirmé la découverte de trois cas de COVID-19 et la mise en isolement de plusieurs employés dans le département forêt , dans une publication Facebook, mercredi. Le lieu de résidence des employés en question n'a pas été précisé.

Le Groupe Savoie est le plus important employeur à Saint-Quentin (archives). Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Les employés qui ont contracté la maladie sont en isolement et en voie de rétablissement, selon le Groupe Savoie.

L'abattoir de Sunnymel, à Clair, ne signale pour le moment aucun cas de COVID-19 au sein de l'entreprise, mais huit employés sont en isolement préventif, selon le directeur de l'usine Thomas Soucy.