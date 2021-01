50 % moins de collisions et de décès en Outaouais et dans les Laurentides selon la SQ

Le nombre de collisions et de décès sur les routes de l'Outaouais et des Laurentides a baissé de moitié en 2020 par rapport à 2019, selon des statistiques comptabilisées par la Sûreté du Québec (SQ).

Les deux régions, qui sont considérées comme un même secteur selon les statistiques de la SQSûreté du Québec , ont vu le nombre de collisions mortelles passer de 40 à 20 sur leurs territoires.

On déplore 21 décès liés à ces collisions en 2020.

Cependant, le nombre de collisions mortelles a légèrement augmenté en 2020 par rapport à 2019 sur l'ensemble du Québec.

La SQSûreté du Québec fait état de 228 collisions mortelles ayant entraîné la mort de 250 personnes l'an dernier.

C'est une hausse de 11 collisions et de 17 décès par rapport à 2019.

Difficile pour moi d’expliquer pourquoi dans l’Outaouais-Laurentides, il y a eu une diminution par rapport aux autres régions, c’est sûr qu’on parle d’un bilan provisoire, donc les analyses sont toujours en cours. Marc Tessier, porte-parole, Sûreté du Québec, région de l’Outaouais

Plusieurs facteurs peuvent expliquer les diminutions, selon lui, dont le confinement du printemps dernier qui a limité la circulation automobile.

Le sergent Marc Tessier de la Sûreté du Québec. Photo : Radio-Canada / Lorian Belanger

Il ne faut rien tenir pour acquis, ce n’est pas parce qu’une année ça va bien que ça va se concrétiser pour les autres années , poursuit le sergent Tessier. On fait toujours nos opérations, on ne lâche pas, et puis on tente d'expliquer ce qui s’est produit ailleurs pour éviter que ça se produise dans notre région.

Le bilan routier provisoire de 2020 demeure toutefois sous la moyenne des cinq années précédentes.

De 2015 à 2019, la SQ avait rapporté en moyenne 236 collisions pour 257 décès chaque année.

Avec les informations de Frédéric Pepin