Des appels frauduleux d'une fausse Santé publique en Chaudière-Appalaches

Le stratagème du fraudeur est de contacter des gens au hasard sans savoir réellement si la personne à l'autre bout du fil a passé ou non un test de la COVID-19.

Le fraudeur signale à la potentielle victime que celle-ci est nouvellement infectée au coronavirus et tente par le fait même de lui subtiliser des renseignements personnels. Pour donner de la crédibilité à l'appel, on mentionne l'importance de s'isoler pendant 14 jours.

Recherche Lévis est le nom affiché sur le téléphone des victimes.

Nous suggérons aux gens de ne pas répondre lorsque s'affiche « Recherche Lévis » à l'écran de leur téléphone et de noter la date et l'heure de l'appel reçu. Si toutefois, par distraction, l'appel était pris, nous leur recommandons de ne rien divulguer à leur sujet et de raccrocher rapidement. S'ils ont des enfants, ils ne doivent pas les laisser répondre à leur place , souligne le CIUSSS de Chaudière-Appalaches.

La région de Chaudière-Appalaches est grandement affectée par la COVID-19 ces dernières semaines. La semaine dernière, elle a enregistré un record de nouveaux cas quotidiens avec 200 nouvelles personnes infectées en 24 heures.