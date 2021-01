Transport scolaire annulé pour de nombreux écoliers fransaskois

En raison des conditions routières et de la météo, le transport scolaire de nombreuses écoles du Conseil des écoles fransaskoises (CEF) est annulé jeudi.

C’est notamment le cas du Pavillon élémentaire de l’École Monseigneur de Laval ainsi que du Pavillon secondaire des Quatre Vents, à Regina.

Même chose pour l’École du Parc à Regina où le transport est annulé.

À Saskatoon, le transport scolaire en zone rurale sera également annulé pour les deux pavillons de l’École canadienne-française. Le transport en zone urbaine, quant à lui, demeure.

Même situation pour les élèves de l’École St-Isidore de Bellevue ainsi que pour ceux de l’École Providence, à Vonda. Toutes les deux demeurent ouvertes, mais n’offriront pas de transport scolaire.

Dans tous les cas, les écoles demeurent ouvertes et les cours ont toujours lieu.

Toutefois, le transport scolaire et les cours en classe à l’École Boréale à Ponteix seront annulés en raison d’une panne d’électricité. L’école demeure ouverte, mais de manière virtuelle seulement.

Depuis mercredi, de forts vents et des rafales de plus de 80 km/h, de la pluie verglaçante ainsi que des précipitations de neige s’abattent sur le sud et le centre de la Saskatchewan.