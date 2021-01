Plus de collisions et de victimes sur les routes de l'Estrie en 2020

Pour les régions de l'Estrie et du Centre-du-Québec, le nombre de collisions mortelles est passé de 28 en 2019 à 34 en 2020.

C'est encore les mêmes causes qui reviennent, soit la conduite imprudente et les excès de vitesse qui sont en cause dans 28 % des décès.

Aurelie Guindon, porte-parole de la Sûreté du Québec