Des milliers d’ordinateurs pour les élèves du Québec

Une vingtaine de centres de services scolaire, dont celui de Montréal, devraient recevoir des milliers d’ordinateurs d’ici vendredi. Dans une semaine ou deux, tous les élèves du primaire qui en ont besoin pourront donc avoir accès à du matériel informatique si leur classe ou leur école ferme en raison de la pandémie.

Selon le ministère de l’Éducation, il y a actuellement 353 024 appareils informatiques disponibles dans le réseau scolaire. Les 51 centres de services scolaires ont tout l’équipement nécessaire pour faire face à la crise. Les écoles seraient donc mieux préparées qu’au printemps dernier à faire face aux aléas de la pandémie.

Mais certaines écoles n’ont pas encore tout le matériel nécessaire pour faire face à la crise. D’ici vendredi, le ministère de l’Éducation doit encore envoyer près de 10 000 ordinateurs ou tablettes dans 20 centres de services scolaires pour des élèves du primaire. Le ministère estime que les élèves auront accès aux appareils d’ici deux semaines.

Le Centre de services scolaire des Bois-Francs doit en recevoir près de 1200. Celui des Draveurs va en recevoir 1000 et celui des Portages-de-l’Outaouais, 600. On doit en envoyer 200 au Centre de services scolaire de Montréal.

Le ministère de l’Éducation s’est constitué une réserve d’appareils informatiques, des tablettes et des ordinateurs, pour répondre aux besoins des familles et aider les centres de services scolaires.

La réserve ministérielle qu’a faite le ministère, ce qui est en surplus de ce qu’ont commandé les centres de services scolaires, contient au-delà de 48 500 équipements. À la fin de la semaine, toute la réserve va être livrée , indique Maryse Lavoie, directrice générale de l’organisme Ordinateurs pour les écoles du Québec.

La forte demande mondiale pour des appareils informatiques a compliqué les achats et ralenti la livraison du matériel dans les écoles québécoises, selon Mme Lavoie.

Dès le début du printemps dernier, les centres de services scolaires ont commencé à faire des achats massifs pour pouvoir pallier les besoins, mais l’approvisionnement était difficile, explique Mme Lavoie. Les compagnies n’ont pas réussi à fournir à la vitesse à laquelle les commandes arrivaient. Depuis septembre, les équipements ont commencé à arriver à plus grande vitesse.

Québec estime que les problèmes d’approvisionnement sont maintenant résolus. Des élèves qui n’ont pas d’ordinateur ou de tablette à la maison y auront accès. Les directions d’écoles ont sondé les familles pour connaître leurs besoins, selon Maryse Lavoie.

Les centres de services scolaires ont fait des sondages auprès de la clientèle en début d’année scolaire pour voir avec chacune des familles quels étaient les besoins et à partir de là, le ministère a formé la réserve , a-t-elle précisé.

Dans certains centres de services scolaires où on retrouve des quartiers plus défavorisés, les besoins des familles et des enfants sont plus grands. On aide vraiment les personnes qui sont dans le besoin et qui n’ont pas été servies depuis le début de la pandémie.

Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys a 16 700 ordinateurs disponibles. Le Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île, 15 050, tandis que celui de Montréal en compte 15 000.