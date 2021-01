Méfiance et distances : la complexité de la vaccination dans le Grand Nord

La vaccination a commencé cette semaine dans certaines des communautés autochtones les plus isolées du Grand Nord. Les distances sont longues, l'infrastructure est limitée, certains hésitent à se faire vacciner et le vaccin est particulièrement complexe à transporter. Les autorités sanitaires du Nunavut, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon devront surmonter plusieurs défis pour immuniser leurs populations.