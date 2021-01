Bilan de la SQ : davantage de collisions et de victimes en 2020 malgré la pandémie

Le nombre de collisions et de décès a légèrement augmenté en 2020 par rapport à 2019 sur les routes sous la responsabilité de la Sûreté du Québec.

Dans son bilan provisoire annuel, la SQ fait état jeudi de 228 collisions mortelles ayant entraîné la mort de 250 personnes l'an dernier. C'est une hausse de 11 collisions et de 17 décès par rapport à 2019 – la meilleure année de la décennie au chapitre de la sécurité routière.

Le bilan routier provisoire de 2020 demeure toutefois sous la moyenne des cinq années précédentes à tous les égards. De 2015 à 2019, la SQ avait rapporté en moyenne 236 collisions pour 257 décès chaque année.

La légère hausse de 2020 s'explique notamment par un plus grand nombre d'accidents mortels impliquant des motocyclistes. Selon la SQ, ce triste bilan est passé de 41 morts en 2019 à 54 en 2020.

On retrouve en outre 18 piétons et 6 cyclistes parmi les 250 victimes de collisions mortelles recensées l'an dernier.

Encore et toujours la vitesse

Selon les chiffres présentés jeudi, la conduite imprudente et les excès de vitesse demeurent la première cause des collisions mortelles au Québec (29 %), devant l'inattention ou la distraction (14 %) et la capacité de conduite affaiblie par l'alcool, les drogues ou la fatigue (10 %).

Selon la SQ, 20 % des victimes de la route ne portaient pas leur ceinture de sécurité l'an dernier.

Par ailleurs, c'est en Mauricie et dans Lanaudière que le corps de police a enregistré le plus grand nombre de collisions mortelles en 2020, alors que l'Outaouais et les Laurentides détenaient l'an dernier cette position peu enviable.