Marmen se lance dans la production d'éoliennes en mer aux États-Unis

Marmen s'apprête à participer « au plus gros projet d'approvisionnement en énergie renouvelable en sol américain », a fait savoir la direction de l'entreprise québécoise, mercredi soir.

Elle installera une usine de fabrication d'éoliennes en mer qui sera construite au port d'Albany, dans l'État de New York, dès la fin de 2021.

Alors qu'elle se spécialise dans la fabrication d'éoliennes terrestres, l'entreprise basée à Trois-Rivières s'alliera à la norvégienne Equinor et à la danoise Welcon pour mener à terme le projet, qui inclut la construction de l'usine et la production d'éoliennes en mer.

Nous sommes très fiers que notre expertise dans l’industrie éolienne puisse contribuer au développement des énergies renouvelables et à la réalisation des objectifs en matière d'énergie propre , se réjouit Patrick Pellerin, président de Marmen.

La confection des premières éoliennes en mer devraient avoir lieu dès 2023. L'usine permettrait de créer, aux États-Unis, 350 emplois.

L'usine de Marmen dans le port d'Albany, dans l'État de New York, sera sa deuxième usine en sol américain. Photo : Marmen

Le projet conjoint de Marmen et de Welcon a été sélectionné par l'Autorité de recherche et de développement de l'énergie de l'État de New York.

« Nous saluons l'engagement du gouvernement [d’Andrew] Cuomo et de l'État de New York à relever les défis du changement climatique par des actions concrètes et un plan d'énergie propre à long terme », indique Patrick Pellerin.

Même si le projet aura lieu aux États-Unis, les retombées seraient importantes et positives pour l'entreprise au Québec, a fait savoir la direction de Marmen. Il s'agira de la deuxième usine de l'entreprise en sol américain.