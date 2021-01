Plus de suicides en prison au Québec qu'ailleurs : des détenus abandonnés par le système?

Le suicide en prison? Un tabou. On en parle peu, voire pas du tout. Pourtant, le Québec est l’endroit au pays où les personnes incarcérées s’enlèvent le plus souvent la vie. Une enquête de Radio-Canada révèle les failles d’un système qui échoue à protéger des citoyens censés se réhabiliter, et non pas mourir derrière les barreaux.