Annette Campagne inspirée par la Terre mère

La ferme tout près de Willow Bunch où a grandi Annette Campagne demeure une grande source d’inspiration et continue de forger l'identité de cette artiste fransaskoise et son regard sur le monde. De passage à L'atelier culturel, elle interprète sa chanson Terre mère qui rend hommage à cette terre.

J’ai adoré grandir sur cette ferme. Il y avait tout l’espace au monde. Il y avait le silence, les couchers de soleil et un sens d’appartenance que j’ai rarement retrouvé ailleurs.

Avec sa chanson Terre mère, l’artiste fransaskoise partage son profond attachement à cette terre qu’elle considère abondante, bienveillante et bien vivante.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Annette Campagne, hommage à la « Terre mère »

C’est un être vivant pour moi et c’est pour ça qu’il faut qu’on en prenne soin. Elle vit et elle nous fait vivre. On est fait de sa matière, alors pourquoi y aurait-il une séparation entre nous? Je voulais lui dire : "je suis toi et toi tu es moi".

Le mystère de l’arc-en-ciel

La cendre et l'étincelle

Je suis bras ouverts

Je suis Terre mère...

Cette chanson, tirée de son 4e album Papillon amiral, est aussi un rappel de l’importance d’être bien ancré dans la réalité et de garder les deux pieds sur terre. Selon Annette, c'est cet ancrage qui permet de rester présent à qui nous sommes et à ce que nous pouvons accomplir comme êtres humains.

Et le monde, il tourne en rond

Et mon corps deviendra poussière

Mais je sais que j’ai ce qu’il faut

Pour changer le cours de cette rivière...

La ferme tout près de Willow Bunch où a grandi Annette Campagne demeure une grande source d’inspiration. Photo : Radio-Canada

Terre mère se veut une chanson d’espoir et de confiance en l’avenir. Si chaque tournant de la rivière de la vie nous amène des défis, Annette Campagne croit que nous sommes bien équipés pour pouvoir les relever.

Plus jeune, je croyais être à la merci de l’univers, mais aujourd’hui, je vois que c’est moi qui crée ce que je vis. J’ai compris qu’on a tout ce dont on a besoin en nous pour créer ce qu’on veut. Annette Campagne

Annette Campagne est demeurée très active en 2020 surtout au niveau de la création. En plus d’écrire ses propres chansons, elle s’est jointe à sa soeur Michelle pour former La légende de Calamity Jane. Le groupe lancera un premier micro album au printemps cette année.

Annette s'est jointe à sa soeur Michelle Campagne pour former La légende de Calamity Jane. Photo : Annette Campagne

Au début de sa performance de Terre mère, nous pouvons aussi entendre un avant-goût d’un autre projet musical de l’artiste réginoise. Ces vocalises sans paroles sont ce qu’elle appelle son langage de lumière . Des sonorités vocales qui lui viennent tout naturellement.

Je ne sais pas d’où ça vient et je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais puisque mon cerveau n’est plus de la partie, c’est quelque chose de pur.

Annette Campagne avoue que les défis pour les artistes en temps de pandémie sont nombreux, surtout au niveau du spectacle. Cependant, elle croit que tout arrive pour une raison et que ce défi est aussi l’occasion pour l’humanité de réaliser que nous sommes tous ensemble dans cette aventure.