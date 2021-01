Les nouvelles règles d'urbanisme de la Ville de Gatineau contestées

Des citoyens remettent en question la conformité des nouvelles règles d’urbanisme qui ont été adoptées en novembre dernier au terme de plus de deux années de travaux et de consultations.

C'est dommage, c'est navrant , affirme la conseillère Maude Marquis-Bissonnette, qui est aussi présidente de la Commission sur l'aménagement du territoire, de l'habitation et de l'environnement de la Ville de Gatineau. Ça retarde des projets sur le territoire, des projets qui sont souhaités par les citoyens, qui sont souhaités par des promoteurs.

Maude Marquis-Bissonnette, présidente de la Commission sur le développement du territoire, l'habitation et l'environnement de Gatineau. (archives) Photo : Radio-Canada

Deux avis de conformation ont été déposés à la Commission municipale du Québec ( CMQCommission municipale du Québec ) concernant les nouvelles règles avant la date limite qui était fixée au 21 décembre dernier.

Les projets qui vont être déposés peuvent être analysés par nos services municipaux, mais lorsqu'il doit y avoir un changement de zonage ou une dérogation mineure, on ne pourra pas saisir le conseil municipal pour qu’il prenne une décision. Maude Marquis-Bissonnette, présidente de la Commission sur l'aménagement du territoire, de l'habitation et de l'environnement de la Ville de Gatineau

Nos services municipaux sont en train d'évaluer combien de projets sont touchés sur le territoire , précise Mme Marquis-Bissonnette. Mais ce qui est vraiment dommage, c'est que deux petits secteurs de la ville sont touchés par ces litiges-là, mais l'effet de gel et les retards touchent tout le territoire de la ville.

Une situation injuste selon un promoteur

Le président du groupe DMA Construction, Denis Cléroux, est à l’origine de l’une des deux contestations. Il a acheté un terrain sur la rue du Patrimoine, dans le secteur Aylmer, en août 2020, dans le but d’y construire un immeuble à condos de cinq étages.

Cet immeuble représenterait la deuxième phase du projet L’Ambiance, un immeuble de quatre étages regroupant 18 copropriétés approuvée dans la controverse en mars 2018.

Il s'explique mal les raisons pour lesquelles le nouveau zonage permet une hauteur de cinq étages à quelques rues du terrain qu'il souhaite développer où la hauteur est limitée à trois étages.

J’ai payé un gros prix , affirme M. Cléroux. Quand tu achètes un terrain, tu analyses le coût selon le nombre d’unités que tu peux y mettre. J'avais envisagé de pouvoir y construire entre 35 et 40 condos, mais là ils me réduisent ça à 20 unités, donc je fais une perte incroyable. Et je ne peux pas construire de stationnement sous-terrain, ça ne se fait pas à trois étages.

M. Cléroux y voit une injustice, puisque la limite était à huit étages lorsqu’il s’est porté acquéreur du terrain. Il dit ne pas avoir pu plaider sa cause à la conseillère municipale du district d’Aylmer, Audrey Bureau.

Il y a deux mois j'avais demandé de rencontrer Mme Bureau, mais elle a refusé catégoriquement , dit-il. Alors moi je n'ai pas pris de chance, j'ai engagé des professionnels pour qu'on puisse déposer une requête à la CMQCommission municipale du Québec .

L’autre groupe de citoyens qui conteste les nouvelles règles provient du secteur Gatineau.