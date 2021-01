Votre appel est important pour nous!, une émission de ligne ouverte pour garder le moral

Intitulée Votre appel est important pour nous!, l’émission souhaite offrir à la population en confinement un bel espace de prise de parole et d’échanges dans les prochaines semaines , a précisé Radio-Canada dans un communiqué.

Catherine Perrin recueillera les témoignages de citoyens et citoyennes sur les conséquences de la pandémie dans leur vie. L’animatrice sera accompagnée de spécialistes et de personnes invitées pour aborder différentes thématiques, oscillant entre un ton parfois léger, parfois plus sérieux et sensible , indique le communiqué.

Les gens souhaitant participer à l’émission sont invités à communiquer avec l’équipe de l’émission :