COVID-19 : Un nouveau visage de la vaccination avec la campagne qui s'intensifie

Celle-ci prend donc en main la campagne de vaccination amorcée depuis quatre semaines et a pour mandat de conduire les prochaines phases à bien. La Dre Ballem est depuis un an la médecin hygiéniste en chef de la régie de la santé Vancouver Coastal. Elle assumera d'ailleurs ce poste en parallèle.

Elle a également été la directrice de la Ville de Vancouver sous l'ère de Gregor Robertson.

Le Dr Ross Brown continuera à assumer son rôle de leadership en logistique, a indiqué le ministre de la Santé, Adrian Dix. D'autres personnes seront ajoutées à l'équipe de campagne vaccinale au cours des prochaines semaines.

Nous avons administré dans les bras des gens de toute la Colombie-Britannique toutes les doses que nous avons reçues du gouvernement fédéral jusqu'à présent. Adrian Dix, ministre de la Santé de la C.-B.

La Colombie-Britannique a vacciné plus de 62 000 personnes contre la COVID-19. Photo : Radio-Canada

Une campagne d'immunisation qui s'intensifie

La prochaine phase se traduira par une intensification des efforts de vaccination, soutient Adrian Dix.

Ce sera le plus grand effort de vaccination de l'histoire de la Colombie-Britannique, [un effort] qui nécessite une équipe solide. Adrian Dix, ministre de la Santé de la C.-B.

Le ministre de la Santé a fourni plus de détails sur les prochains arrivages de vaccin. Mercredi ou jeudi, la province s'attend à recevoir davantage de vaccins de Pfizer-BioNTech et vendredi ceux de Moderna.

Adrian Dix a une fois de plus affirmé que la Colombie-Britannique reçoit en moyenne 25 000 doses de vaccins par semaine. Il prévoit que ce nombre sera de 68 400 à partir de février.

Nous prévoyons que nos volumes de vaccins arrivant en Colombie-Britannique augmenteront considérablement en fonction de ce que le Canada nous a dit et de ses contrats avec Pfizer et Moderna. Adrian Dix, ministre de la Santé de la C.-B.

D'avril à juin, les autorités comptent recevoir 2,6 millions de doses de vaccins contre le coronavirus. La moyenne hebdomadaire sera par conséquent triplée, s'est réjoui le ministre Dix.

Et cela n'inclut pas les 20 millions de doses supplémentaires du vaccin de Pfizer-BoiNTech qui seront distribuées à travers le pays, selon une annonce récente du gouvernement fédéral, ajoute Adrian Dix. Cela n'inclut pas non plus les vaccins d'AstraZeneca ou de Johnson&Johnson ou tout autre produit que nous pourrions recevoir, a-t-il aussi souligné.

Pour ce qui est du troisième trimestre allant de juillet à fin septembre, le ministre déclare que les premières indications montrent que la Colombie-Britannique recevra un peu moins de 6 millions de doses de vaccin pendant cette période.