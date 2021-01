The Hills, le nouvel album de Willows, alias Geneviève Toupin

L’autrice-compositrice-interprète franco-manitobaine Geneviève Toupin, alias Willows, fait paraître le microalbum The Hills.

Après un premier album sous le nom de Willows en 2014, l’artiste franco-manitobaine Geneviève Toupin récidive, cette fois-ci en anglais.

Les six chansons qui composent The Hills ont été créées sous le signe de la guérison et de la bienveillance, quand le frère de la chanteuse a subi un grave accident. Ces malheureuses circonstances ont toutefois pu démontrer le pouvoir salvateur de la musique.

Le microalbum The Hills, de Willows. Photo : Radio-Canada / Courtoisie : Geneviève Toupin

Willows s’est fort bien entourée pour la création de cet album, s’adjoignant entre autres les services du réalisateur Joseph Marchand (Safia Nolin, Ariane Moffatt), du claviériste François Lafontaine (Karkwa, Marie-Pierre Arthur) et du batteur Robbie Kuster (Patrick Watson).

Le microalbum est sorti un peu plus tard que prévu, puisque les sessions d’enregistrement ont été retardées à quelques reprises en raison de la pandémie de COVID-19.

Le premier extrait tiré de l'album, Golden Hour, est une chanson que l'artiste a voulu dédier aux proches aidants, pour souligner leur nécessité et leur dévouement.

La proposition épouse les sonorités folks chères à l’artiste, offrant des chansons enivrantes et intimistes.