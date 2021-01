Alexis Lafrenière jouera son premier match dans la LNH jeudi soir

Le hockeyeur Alexis Lafrenière jouera sa première partie dans la Ligue nationale de hockey (LNH) jeudi. L'ancien joueur étoile de l'Océanic de Rimouski a été sélectionné par les Rangers de New York au premier rang du repêchage d'octobre 2020.

En conférence de presse mercredi midi, Alexis Lafrenière s'est dit excité et un petit peu nerveux à l'approche de ce premier match dans la LNHLigue nationale de hockey . C'est un peu un rêve d'enfance , a-t-il ajouté.

J'ai rêvé un peu à cette première partie-là dans la Ligue nationale depuis quand même quelques années. Alexis Lafrenière

L'ailier gauche jouera sur le troisième trio avec ses coéquipiers, le Québécois Julien Gauthier, à l'aile droite, et le Tchèque Filip Chytil, au centre.

Alexis Lafrenière se réjouit d'ailleurs d'avoir un coéquipier avec qui il peut échanger en français.

C'est sûr que ça aide. [...] C'est sûr que les deux, on a joué dans la Ligue [de hockey] junior majeur. On a un peu le même parcours, alors c'est le fun d'avoir quelqu'un avec moi là-dedans , soutient-il, au sujet de sa complicité avec Julien Gauthier.

Alexis Lafrenière a joué trois saisons avec l'Océanic de Rimouski avant d'être repêché dans la LNH. (archives) Photo : Océanic de Rimouski / Iften Redjah

Alexis Lafrenière se dit prêt à jouer de son mieux, à travailler le plus fort possible et à créer une bonne chimie avec ses coéquipiers.

Il a aussi affirmé qu'il aura une pensée pour les Rimouskois qui regarderont ses premiers coups de patin dans la grande ligue.

Je salue tout le monde à Rimouski. Je vais penser un peu à la ville, aux partisans, avant mon premier match, c'est sûr. Alexis Lafrenière, joueur pour les Rangers de New York