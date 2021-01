La Saskatchewan rapporte 247 nouveaux cas de COVID-19 et 2 décès

Le gouvernement de la Saskatchewan annonce que 247 personnes supplémentaires ont contracté la COVID-19 et que deux individus en sont morts.

À l’heure actuelle, 3748 Saskatchewanais sont considérés comme malades et 19 017 ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Parmi les nouveaux cas, Saskatoon en retient la majorité avec 82 infections recensées dans les dernières 24 heures. Les régions centre-nord et nord-est suivent avec 27 cas chacune. La zone nord-ouest et Regina en comptent 24 et 23 respectivement.

Répartition des cas dans la province : Région de Saskatoon : 5044 (710)

Région de Regina : 3563 (557)

Sud (Zones sud-ouest, centre-sud et sud-est) : 1899 (312)

Centre (Zones centre-est et centre-ouest) : 1098 (172)

Nord (Zones nord-ouest, centre-nord et nord-est) : 4918 (1219)

Extrême nord (Zones extrême nord-ouest, centrale et extrême nord-est) : 2393 (705) Les nombres entre parenthèses représentent les cas actifs selon les régions.

Une des personnes décédées était originaire de la région centre-nord alors que l'autre était de Saskatoon. Les deux personnes avaient plus de 80 ans.

Par ailleurs, la province annonce que 249 personnes de plus se sont remises de la maladie. Elle ajoute que 2620 personnes ont subi un test de dépistage de la COVID-19 mardi.

La campagne de vaccination se poursuit dans la province. Les autorités sanitaires ont distribué 10 400 doses de vaccins à ce jour. Toutefois, la province affirme qu’elle fournira plus de détails dans la prochaine mise à jour.