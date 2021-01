Près de 400 000 $ de Québec pour venir en aide aux musées

Actuellement fermées en raison des règles sanitaires, neuf institutions muséales du Saguenay-Lac-Saint-Jean recevront un aide supplémentaire de 393 000 $ de la part du ministère de la Culture et des Communications.

L'annonce a été faite par communiqué mercredi midi.

Les sommes proviennent du Plan de relance économique en culture annoncé en juin dernier et s'appliquent pour l’exercice financier 2020‑2021.

À l’échelle nationale, ce sont 112 institutions muséales qui ont bénéficié d’une bonification, pour un montant total de 5,03 M$. Cette somme s’ajoute à l’enveloppe budgétaire de plus de 21 M$ déjà allouée pour l’année en cours, et porte l’aide totale à 26,8 M$.

Cette enveloppe supplémentaire, indique le communiqué, vise à stabiliser la situation financière des institutions muséales et à permettre une reprise plus rapide et durable de leurs activités lorsque la situation sanitaire le permettra.