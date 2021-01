L’artiste québécois Louis-Pierre Bougie est décédé

Le graveur et peintre québécois Louis-Pierre Bougie, dont les œuvres ont été exposées un peu partout au Canada et ailleurs dans le monde, est décédé à l’âge de 74 ans, a annoncé sa famille mercredi.

Il est mort dimanche dernier des suites de complications liées à une longue maladie , peut-on lire dans un communiqué.

Né en 1946 à Trois-Rivières, Louis-Pierre Bougie a étudié à l’École des Beaux-arts de Montréal avant d’aller poursuivre son apprentissage dans de nombreux ateliers, surtout à Paris. Il est reconnu comme un maître de la taille-douce, qui est un ensemble de procédés de gravure sur feuilles de métal.

Mais c’est une de ses œuvres de jeunesse qui est probablement la plus connue du grand public. On lui doit la pochette de l’album Si on avait besoin d’une cinquième saison (1975), du groupe Harmonium. C’est Serge Fiori qui lui avait commandé ce tableau.

La pochette de l'album « Si on avait besoin d'une cinquième saison » d'Harmonium Photo : Louis-Pierre Bougie

Sa dernière exposition solo remonte à l’automne dernier. La maison Hamel-Bruneau, qui fait partie des espaces muséaux de la Ville de Québec, lui a consacré une exposition-hommage, qui a pris fin le 6 septembre.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Sans titre, 1998-2018, pierre noire et acrylique Photo : Collection de l'artiste

L’année d’avant, c’est la maison de la culture Claude-Léveillée, à Montréal, qui lui avait rendu hommage.

Ses œuvres ont voyagé à travers l’Amérique du Nord et l’Europe, et font partie de nombreuses collections publiques et privées.