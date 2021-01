Lutter contre un cancer de l’utérus en pleine pandémie

La femme de Thetford Mines a appris avant les Fêtes que les douleurs qui l’assaillaient depuis le début de l'été étaient attribuables à un cancer.

D'abord en juin, elle a des douleurs qu'elle attribue à ses intestins et sa vessie. Son médecin de famille, à qui elle demande des examens plus poussés, lui indique qu'elle n'a pas de saignements donc que des examens ne sont pas nécessaires à ce stade.

En septembre, devant des douleurs persistantes, elle fait appel à son gynécologue à Thetford Mines. Ce dernier, le docteur Gaston Dorval, procède à une biopsie dans la semaine qui suit.

Toutefois les résultats du prélèvement mettent dix semaines à lui parvenir: il m' a fait des biopsies le 6 octobre, puis il a eu les résultats le 15 décembre. Ça a été vraiment long , confie-t-elle.

C'est désagréable parce que tout a été concentré sur la COVID. Les laboratoires ont été très occupés de ce côté. C'est long avant d'avoir [...] les rapports , explique Dr Dorval.

Ce délai est jugé trop long par le médecin qui décide de mettre de la pression pour recevoir les résultats.

Le résultat est sans appel, le verdict tombe quelques jours avant Noël : elle a un cancer de l'utérus.

Les examens se précipitent, le docteur Dorval pratique une seconde biopsie et demande une tomodensitométrie en urgence.

Devant les résultats des examens, il lui explique qu'il doit transmettre son dossier à l'Hôtel-Dieu de Québec parce que sa tumeur est plus importante que prévu et que des ganglions doivent aussi être retirés lors de l'intervention.

Dr Dorval explique également qu'il n'a plus de temps opératoire disponible en raison de la pandémie.

J'opère ici de longue date, mais je n'avais pas de priorité opératoire dans le prochain mois. On m'a coupé mes deux priorités opératoires à cause de la COVID-19. Ça aurait été plus long opérer ici qu'à l'Hôtel-Dieu

Dr Gaston Dorval, gynécologue