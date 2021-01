Ville-Marie bonifie son offre d’activités extérieures en contexte de confinement

C’est le cas de la Ville de Ville-Marie, qui a décidé de diversifier son offre d’activités de plein air.

D’ici les prochains jours, plusieurs activités seront disponibles sur le territoire de la Ville de Ville-Marie.

Les équipes doivent d’ailleurs redoubler d’efforts en raison du manque de neige. C’est pourquoi, depuis plusieurs jours, les équipes transportent des quantités importantes de neige sur plusieurs sites.

On s’est assis toute l’équipe de la Ville et on s’est dit : qu’est-ce qu’on fait? On ne peut pas toujours attendre après la neige, car il n'y a pas de neige. Tous les équipiers se sont mis à pied d’œuvre et ils ont trouvé de la neige propre, pour aménager les glissades, notamment. On est aux derniers tests, on les rend sécuritaires , raconte la directrice du service des loisirs et des sports à la Ville de Ville-Marie, Manon Gautier.

Deux glissades seront donc accessibles dans les prochains jours, au cimetière et au parc du Centenaire.

Patiner dehors

La Ville de Ville-Marie ne possède pas de glace extérieure. Les choses devraient toutefois changer au cours des prochains jours.

Une anneau de glace sera aménagée dans le stationnement de l'aréna. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

L’accès au stationnement de l’aréna Frère Arthur-Bergeron a complètement été bloqué. Un anneau de glace sera aménagé.

Encore une fois, le temps doux ralentit le processus de réalisation.

On sait qu’il ne reste plus grand-chose à faire pour les familles à part écouter des séries à la maison et jouer dehors. Si on peut offrir ça, on va bonifier et on va mettre nos énergies de différentes façons. C’est ce qu’on priorise, car c’est ce dont nos citoyens ont besoin en ce moment. On s’adapte dans un but de maintenir une qualité et une offre de services à nos citoyens dans le contexte , ajoute la directrice des communications et de la vie communautaire à Ville-Marie, Geneviève Boucher.

Développer le potentiel de la grotte

Des sentiers seront également accessibles sur le site de la Grotte de Ville-Marie, qui appartient maintenant à la municipalité. Des employés sécurisent actuellement les lieux.

Des sentiers seront aménagés près de la grotte. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Les sentiers ne sont pas balisés. Les gens ne doivent pas s’attendre à ce qu’on leur dise de passer par telle piste, une pour débutant de 1 km. Ce ne sera pas pour cet hiver. On voulait que les gens jouent dehors. La grotte est un site qui est en plein cœur de Ville-Marie , conclut Manon Gauthier.

La bibliothèque municipale offre d’ailleurs un service de prêt de raquettes.